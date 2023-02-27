Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 09:53

Hatay fay hattı kırıldı mı? 2023 Hatay fay hattı haritası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkisi henüz geçmemişken, yeni bir felaket daha yaşandı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyordu.Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem meydana geldi. Peki, Hatay fayı kırıldı mı? Antakya fayı kırıldı mı, nereden geçiyor, hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte detaylar haberimizde...

Hatay fay hattı kırıldı mı? 2023 Hatay fay hattı haritası
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Peki, Hatay fay hattı kırıldı mı? İşte  2023 Hatay fay hattı haritası 
HATAY FAY HATTI KIRILDI MI?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Hatay Antakya fayının kırıldığını açıkladı.
Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi. Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını belirten Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

HATAY FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye'de üç fay hattı vardır. Bunlar; Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattıdır. Hatay ili Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Hatay Hassa, Dörtyol, Kırıkhan, Reyhanlı, Erzin ilçe merkezleri ve 25' yakın eski köy ve mahalle doğrudan fay hattı üzerindedir. Hatay diri fay hattı üzerinde yer alan bir şehirdir.

Hatay Antakya'nın zemini alüvyondur. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülür ve binalara iletilir. Bu durum deprem olduğu takdirde Antakya'nın kaya üzerinde yer alan illerden daha şiddetli sallanacağı ve hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir.

Yapılan araştırmalarda Antakya'nın önemli bir kısmında 'sıvılaşma' yaşanabileceğini göstermiştir. Bu sıvılaşma, zeminin üstündeki yapıları taşıyamamasına neden olur ve yapılar yer sarsıntısının bir sonucu olarak hasar alır.

HATAY DEPREM RİSK HARİTASI

Hatay içinden geçen ve şehri yaklaşık kuzeydoğudan güneybatıya boydan boya kesen faylar yer almaktadır. Ayrıca Hatay'da önemli diri faylar bulunmaktadır. Bu fayların hangisinin geçmişte tarihi kayıtlara girdiği, hangi depremleri ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettiği konusunda henüz güvenilir detayda bir veri bulunmamaktadır. İlin depremselliğini anlamak için kritik öneme sahip olan bu bilinmezlikler daha detay çalışmalarla aydınlatılmaya muhtaç ise de gösterdiği sonuç Antakya için deprem ve yüzey faylanması tehlikesi olasılığının yüksek olduğudur.

Fay, çoğu yerde Antakya ovasını dolduran Asi Nehri alüvyonları ile dağı oluşturan kayalar arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Amik ovası kuzey, güney ve batıdan gelen üç ana fay sisteminin birleştiği bir noktada yer aldığından Hatay tüm tarihi boyunca önemli depremlerden etkilenmiştir, gelecekte de etkilenmesi kaçınılmazdır.


MTA ANTAKYA DİRİ FAYLAR

TDH diri fayların Antakya içerisinden kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçtiğini gösterir. Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde yer alan bu fayın yeri topoğrafyada yarattığı ani sarplık ve dağı oluşturan kireçtaşlarındaki fay aynaları yüzünden oldukça iyi bilinmektedir. Saint Pierre Kilisesi de bu fayın tam üzerindeki bir mağarada yer almaktadır. Fay, çoğu yerde Antakya ovasını dolduran Asi Nehri alüvyonları ile dağı oluşturan kayalar arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Amik ovası kuzey, güney ve batıdan gelen üç ana fay sisteminin birleştiği bir noktada yer aldığından Hatay tüm tarihi boyunca önemli depremlerden etkilenmiştir, gelecekte de etkilenmesi kaçınılmazdır.
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