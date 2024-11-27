Haber Tarihi: 27 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 15:18

Hasan Arat istifa etti mi? Beşiktaş başkanı istifa etti mi?

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş'deki başkanlığından istifa etti.

Hasan Arat istifa etti mi? Beşiktaş başkanı istifa etti mi?
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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti.
Siyah-beyazlılar, Hasan Arat'ın istifa ettiğini ve bu istifanın kabul edildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel devralacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAŞKANLIĞI DEVAM EDİYOR

Hasan Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' devam ediyor.

Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA


Beşiktaş, KAP açıklamasının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama daha yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

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