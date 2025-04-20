Harry Potter'ın 4. kitabı ve filmi olan Ateş Kadehi neden yasaklandığı merak ediliyor. Birçok kişi Ateş Kadehi konusunu araştırıyor. Ateş Kadehi, Harry'nin Üçbüyücü Turnuvası'na katılması ve Voldemort'un geri dönüşüne şahit olması gibi önemli olayları anlatır ve serinin karanlık yönlerinin belirginleştiği bir dönemi işlediği için daha fazla tartışma yaratmıştır. Peki, Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter 4 Ateş Kadehi ne anlatıyor? işte detaylar...

Independent'ta yer alan habere göre, ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir Katolik okulunda Harry Potter kitapları yasaklandı. Okulda görev yapan papaz, kitaplarda yer alan büyü ve lanetlerin gerçek olduğunu ve bu büyülerin bazı şeytani ruhları uyandırma potansiyeline sahip olabileceğini öne sürdü. Bu gerekçeyle, okul yönetimi kitapların öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesiyle bu kararı aldı.



HARRY POTTER 3 ATEŞ KADEHİ NE ANLATIYOR?



Harry Potter ve Ateş Kadehi serinin dördüncü kitabı ve filmidir. Hikaye, Harry'nin dördüncü yılını Hogwarts'ta geçirmesini konu alır. Bu yıl, prestijli Üç büyücü Turnuvası düzenlenir ve Harry, yaşı küçük olmasına rağmen bir şekilde turnuvaya katılmak zorunda kalır. Üç farklı okuldan katılan şampiyonlarla zorlu mücadelelere girerken, Voldemort'un yeniden güç kazanması ve geri dönme planları su yüzüne çıkar. Film, hem aksiyon hem de karanlık temalarıyla, büyücü dünyasında önemli olayların başlangıcını anlatır.

