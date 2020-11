Harrell: "Lakers, beni Clippers'tan daha çok istedi!"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Montrezl Harrell, Lakers'a katılmak için iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığından bu yana ilk kez medyayla konuştu.



Harrell, bulunduğu video konferans görüşmesinde, eski ekibi LA Clippers'ın kendisi için karar vermesine yardımcı olduğunu belirtti.



Son üç sezonda oynadığı takım olan Clippers'ın kendisini geri isteyip istemediği sorulduğunda, Harrell'ın yanıtı şu oldu:



"Yani, pek söylemeye gerek yok. Burada olduğuma göre, hayır. Yani olan aslında bu."



Harrell, geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek sayı (18.6) ve ribaund (7.1) ortalamasını yakaladıktan sonra Clippers'ta kalıp kalmak istemediği sorulduğunda, şu cevabı verdi:



"Eğer kariyerinizi herhangi bir yerde yeterince uzun süre geçirirseniz, orada oynamaya ve gelişmeye devam etmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Yani, elbette bu adamlara ve o organizasyona büyük saygım var. Ama dediğim gibi, kalmamı isteyip istememeleri konusunda.... belli ki pek öyle gözükmüyor, değil mi?"



"BENİ İSTEYEN BİR TAKIMDAYIM"



Harrell'in yeni anlaşması, 2021-22 sezonu için, 2021 yazında daha güçlü olması beklenen serbest oyuncu dönemine girmesine izin verecek bir oyuncu opsiyonu içeriyor:



Neden kendisini isteyen diğer takımlar arasında Lakers'ta oynamaya karar verdiği sorulduğunda ise, Harrell şunları söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, bu bir iş kararı. Bunun benim için doğru karar olduğunu hissettim. Ailemle konuştum ve gitmek istediğim yer, beraber karar verdiğimiz yer oldu. Bu kadar basit. Kesinlikle beni isteyen bir takıma gidiyor olacağım."



Houston Rockets tarafından 2015 NBA Draftı'nın ikinci turunda seçilen beşinci yılındaki oyuncu, Lakers'ın en iyi iki yıldızı LeBron James ve Anthony Davis'in de bulunduğu menajerlik ajansı Klutch Sports'taki Rich Paul tarafından temsil ediliyor.



"KLUTCH'IN KARARIMDA BİR ETKİSİ OLMADI"



Harrell, Klutch'ı "bir aile gibi" olarak tanımlarken, bu ajansın, Lakers'ta oynamayı seçmesi üzerinde etkisi olmadığını belirtti:



"Kararıma bir etkisi olmadı, çünkü günün sonunda, benim kararım bu adamlardan hiçbirinin yaşam koşullarını etkilemeyecek. Bakmam gereken bir ailem var, yani bu tamamen benim kararımdı."



"LOU VE PAT, BU İŞİ ANLIYORLAR"



Harrell, Lou Williams ve Patrick Beverley gibi takım arkadaşlarından ayrılmanın nasıl bir şey olduğunu şöyle açıkladı:



"Onlar bu işi anlıyorlar. Ben bu işi o adamlardan öğrendim. Bir sezonda birden çok kez takas edilen Lou gibi, beraber takasta bulunduğum, kariyerimin çoğunu birlikte oynadığım Pat gibi adamlar, bu işleri anlıyorlar ve temelde bana bunun bir iş olduğunu öğretenler onlardı. Ligdeki en üst düzey oyunculardan biri değilseniz, ki bu oyuncuların kim olduklarını hepimiz biliyoruz, herkesin yeri doldurulabiliyor."



"CLIPPERS'TA YAPACAĞIMI YAPACAĞIM"



Clippers, önceki sezon şampiyon olmak için favori takımdı ve şimdi ise son şampiyon Lakers bu unvanı elinde tutuyor. Lakers'ta 15 numara giyecek olan Harrell, şehir rekabetinin diğer tarafında olmanın zor bir adaptasyon olmayacağını söyledi:



"Değiştirmemiz gereken bir şey olacağını sanmıyorum, çünkü günün sonunda basketbol oynamak bizim işimiz. Clippers için oynarken, oynadığım her gece sahip olduğum her şeyi ortaya koyardım. Ve şimdi ise Los Angeles Lakers ile buradayım, burada yapacağım şey de aynen bu.



Bu benim işim ve geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kazanacak kadar güçlü, derin ve yetenekli bir takımda olduğum için çok şanslıyım. Takıma katılarak, aynı noktaya geri dönmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Geçen yıl orada olmamama rağmen kazandıklarını düşünürsek, ben de katılıp bu şampiyonluğu tekrarlamaları için elimden geleni yapmaya uğraşacağım."