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Harden, boş zamanında çok sıkı çalışmasını hiç kesmedi!

Houston Rockets süperstarı James Harden, NBA'in askıya alınması sırasında çok fazla kardiyo, denge, stabilite ve vücut kontrolü çalışması yaptığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden, NBA'in askıya alınması sırasında çok fazla kardiyo, denge, stabilite ve vücut kontrolü çalışması yaptığını söyledi.

The Athetic'ten Kelly Iko, Harden'ın düzenini şu şekilde detaylandırdı:

"James Harden, 'Çok fazla kardiyo yapıyorum. Evlerimde koşu bantları, ağırlıklar ve tüm güzel şeyler var. Bu askıya alınma durumu, diğer oyuncuları etkilediği kadar beni etkilemedi.' dedi.

Harden'ın ağırlık odasındaki ana vurgular denge, sağlamlık ve vücut kontrolü. Farklı ağırlık setleri kullanılıyor, ancak amaç ağırlık merkezini korumak. Dengeye ulaşma arayışına yardımcı olmak için Harden, yoga ve havuz egzersizlerine de katılıyor.

Daha sonra, Harden kumdaki egzersizlere başlayarak sahada 'kontrast çalışması' yapıyor. Kumun amacı bir çeşit direnç oluşturmak, bu da Harden'in pürüzsüz bir yüzeyde rahatlıkla yapacağı hamleleri yapmak için kuvvet uygulamak zorunda kalmasını sağlıyor. Kum antrenmanı yapıldıktan sonra Allen onu sahaya çıkarıyor. Allen, burada futbol bilgisini deveye sokacak ve Harden'ı bir dizi running back antrenmanlarından geçirecek. Running backler için önemli olanlar, reaksiyon süresi ve daha sonraki reaksiyonlara hızlı seğirme eylemleri. Harden'a NBA'e aşinalık kazandırmak için Allen, önüne 'üç ya da dört savunmacı' koyacak, burada Harden sanki yarı sahadaymış gibi davranarak, maç sonları benzeri noktada istenen noktaya gelmeye çalışacak."

Rockets yıldızı, aynı zamanda "sıçrama eğitimi" olan plyometrik de yapıyor.

2019-20 sezonu askıya alınmadan önce Harden, Rockets için 34.4 sayı, 6.4 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakalıyordu.


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