Hamamcıoğlu: 'G.Saray uçuruma gider'

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Sedat Doğan'dan olağanüstü seçim önerisi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün "böl yönet" politikası ve polemiklerle uçuruma doğru gittiğini, buna engel olunması gerektiğini söyledi.Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, kurulun Galatasaray'dan yana olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Galatasaray'ı Galatasaray yapan başlıca değer; demokrasi ve biat etmeme kültürüdür. Tek adamlara, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre ve Galatasaray'dan faydalanmaya Galatasaray'da tahammül edilemez. Divan Kurulu, Galatasaray'ın yazılı ve yazılı olmayan kurallara göre yönetilmesine, makam hırsı sahiplerine, gelecek nesillere Galatasaray'ı yanlış oluşturmaya çalışılmasına, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara, doğru söylemeyenlere muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. Divan Kurulu, doğru bir Galatasaray'dan yana taraftır. Kulüpte yaşanmakta olan süreçte maalesef bu değerleri süreli olarak hatırlatmanın faydası olmadığını görüyoruz. Artık somut örneklerle eleştirilerimizi ve önerilerimizi sürdüreceğiz."Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürerek şunları kaydetti:"Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılandırma anlaşması öncesinde Divan Kurulunu bilgilendirme ve istişare edilme tavsiyesine uyulmamıştır. Daha önce neden bu tavsiyeye uyulmadığı sorusuna Sayın Başkan, 'Divan tatildeydi.' cevabını vermiştir. Bu cevap ciddiyetle bağdaştırılamaz. Olağanüstü divanda kararlaştırılan Emlak Konut ile yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılması için iki başkan arasında bir toplantı yapılması önerilmiş ve bu her iki başkan tarafından kabul görmüştür. Bir önceki başkan (Dursun Özbek) zamanında imzalanan Emlak Konut sözleşmesi ve sonrasında şimdiki başkan (Mustafa Cengiz) tarafından yürütülen süreç üst üste geldi. Bu toplantı, doğru bilgilerin paylaşılması, Emlak Konut'un fesih çalışmasına başlatmasını doğru yönetmek amacı ve yönetimimize destek olmak gayesiyle iki başkanın sadece Emlak Konuk krizini nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunması için organize edildi."Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek'i bir araya getirmeye çalıştığını aktaran Hamamcıoğlu, "Önce Sayın Cengiz'i aradım ve ofisimde kahvaltıya davet ettim. Sayın Cengiz, bu toplantıya katılmama hakkını kullanarak, Sayın Dursun Özbek'i eleştirip, 'Ben kimseyle kenetlenmeyeceğim. Bu toplantının uygunluğuna ve faydasına inanmıyorum.' dedi. Üyeleri bilgilendirmek için resmi iletişim kanallarından iletilmesi için kulüp genel sekreterliğine yazı gönderdim. Kulüp genel sekreteri Mustafa Turgun, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın onayıyla bir yazı geldi. Yazının kulübün iletişim kanallarında yayınlanmasının uygun bulunmadığı belirtildi. Galatasaray tarihinde böyle bir muamele olmamıştır. Divan Kurulunun kendi arasında aldığı bir karar, süreci olduğu gibi tüm doğruluğu ve şeffaflığı ile aktardığı bir yazının değerlendirilmesi ve yayımlanmasının önlenmesi hiç kimsenin haddine değildir." diye konuştu.Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz'in Divan Kuruluna karşı cephe açtığını belirterek, "Bir yandan Galatasaray'da ayrışmaya engel olmaya çalışıyorsunuz, bir yandan 'Kenetlenelim' diyorsunuz ve Galatasaray Spor Kulübünün bir kurumu olan Divan Kuruluna böyle bir cephe açıyorsunuz. Bunun size ne faydası olabilir? Yönetiminizdeki bazı arkadaşlar da bu durumdan rahatsız. Böl yönet, polemikler yaratla Galatasaray Spor Kulübü uçuruma doğru gitmektedir. Buna mutlaka engel olunması lazım. Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık makamı kutsaldır ve yücedir. Hepimiz saygı göstermeliyiz, yıpranmasına izin vermemeliyiz. Buna başkanın kendisi de dahildir." ifadelerini kullandı.Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna desteğe hazır olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Üç aydır bağımsız denetim kurulu raporunu talep ediyoruz. Başkanımız Mustafa Cengiz, mali konularda eleştirilere cevap verirken iki bağımsız denetim şirketinden geçtiğimizi söylüyordu. Hani nerede denetim raporları? Herhangi biri mali tabloyla ilgili eleştiride bulunduğunda 'KAP'tan suç duyurusu alıyoruz' diye yaklaşım oluyor. Bunlar bizi bir yere götürmez. Galatasaray'ın artık 'ben yaptım oldu' ve 'ben ne dersem o olur' veya 'diğer organları takmam' sürecini çoktan geçtik. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunu Başkan ve yönetim kurulu bulacaktır. İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Biz yönetim kuruluna destek vermeye hazırız. Ancak onların da bu desteğe açık olması gerek. Burası Galatasaray Kulübünün divan kuruludur. Başka bir kulübünün değil, rakip değil, bir alternatif değildir. Galatasaray Kulübü de çaresiz değildir." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Sedat Doğan, Başkan Mustafa Cengiz'e, olağanüstü seçime gitmesini tavsiye etti.Emlak Konut ile Riva ve Florya arazileri için imzalanan sözleşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Doğan, "Galatasaray Başkanı olurken bu tüzüğü korumaya, Galatasaray'ın geleneklerini korumaya yemin ettiniz. Tüzüğü uygulayın ve ilk yönetim kurulu toplantısında seçim kararı alın. Almazsanız bunun şahsi sonuçları olur. Orada (Yönetim kurulu) benim sevdiğim can kardeşlerim var. Bunun parçası olmayın. Galatasaray, bu yönetimle bu işlerin içinden çıkamaz. Lütfen gereğini yapın ve tüzüğü uygulayın. Önümüzdeki hafta bu karar alınmadığı takdirde Galatasaray'da belli insanlar size ihtarname çekecek. Sadece size değil, Emlak Konut'a ve SPK'ye de çekecekler. Müstafi durumdasınız. İbra olmadınız ve hukuk yollarını kullanıyorsunuz. Hakkınız gibi görünebilir ama Galatasaray'da genel kurulun iradesinin üzerinde hiçbir irade olamaz. Siz tüzüğü uygulamak zorundasınız. Size bir ihtarname gelecek, durumunuz ve şahsi sorumluluğunuz olduğu hatırlatılacak. Aldığınız kararlar ve yaptıklarınız kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz. Galatasaray her açığa düştüğünde siz sorumlusunuz." şeklinde konuştu.