Hakemlere FIFA ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takacak isimleri açıkladı.



Kurul, uzun yıllardır listede bulunan, ancak geçtiğimiz günlerde FIFA'dan affını isteyen Hüseyin Göçek'in yerine Abdülkadir Bitigen'i, Mete Kalkavan'ın yerine ise Yaşar Kemal Uğurlu'yu bildirdi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halis Özkahya, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler ise listedeki yerlerini korudu.



Bu arada TFF sitesinden açıklanan listedeki sıralama dikkat çekti. 2014 yılından bu yana FIFA'da 1. kategoride bulunan Halis Özkahya'nın, geçen yıl aynı kategoriye yükselen Halil Umut Meler'den sonra yazılması kafa karıştırdı. Bu sezon Avrupa'da önemli maçlara çıkan Özkahya'nın değerlendirilmesinin UEFA tarafından yapılacağı öğrenildi.



MHK'nin FIFA'ya bildirdiği yardımcı hakem listesinde de iki değişiklik oldu. Kurul, Kemal Yılmaz ile Esat Sancaktar'ın yerine Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara'nın adlarını yazdı.



VAR listesi verildi



Gelecek sene başlayacak yeni uygulama çerçevesinde FIFA VAR hakemliği için de 5 isim belirlendi. Listede Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Mete Kalkavan ve Bahattin Şimşek'in isimleri yer aldı. Söz konusu hakemler UEFA ve FIFA organizasyonlarında görevlendirilen Türk hakem triolarının VAR hakemliği için kullanılacak. Hazırlığın özellikle 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na yönelik olduğu vurgulandı.



Çakır'ın ekibi aynı



Uzun yıllardır Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alan yardımcı hakemi Tarık Ongun'un FIFA listesinden çıkarılacağı konuşulurken, MHK 47 yaşına gelen deneyimli hakemin Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmasının yolunu açtı. Çakır'ın en güvendiği isimlerden olan Ongun, FIFA listesindeki yerini korudu. Çakır, Duran ve Ongun çok büyük olasılıkla Avrupa Şampiyonası'nda son kez birlikte olacaklar. MHK'nın açıkladığı aday liste 1 Ocak'da FIFA tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanacak.



