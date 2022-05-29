Hakan Keleş'in transfer listesi hazır!

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in transfer listesinin hazır olduğu, Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'e de bu listeyi verdiği iddia edildi.



Giresun gazetesinde yer alan habere göre, yeni sezonda da bütçeyi koruyarak hareket etmeyi planlayan Çotanaklar, transferde ince eleyip sık dokuyacak.



Keleş'in istediği oyuncular için şimdiden görüşmelere başlayan Başkan Karaahmet, Olağan Genel Kurul'dan sonra ön anlaşma yaptığı isimlere tek tek imza attıracak.





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