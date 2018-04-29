Hakan Çalhanoğlu böyle istedi, Milan sonunda...

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İtalya Serie A'da 35. hafta mücadelesinde Bologna ile AC Milan kozlarını paylaştı.Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Milan, 2-1'lik skorla kazandı. A Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 34. dakikada attığı golle öne geçen Milan, 45'te bu kez Hakan'ın asistinde Giacomo Bonaventura ile farkı açtı. Bologna ise 74'te Sebastien De Maio ile farkı indirdi.Alınan bu sonucun ardından Bologna 39 puanda kalırken, Milan ise 57 puana yükseldi ve 6 hafta sonra kazandı.Hakan ligdeki gol sayısını 4 yaparken, anı zamanda 5. asistine de imzasını attıLigin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Milan sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak