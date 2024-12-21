Haaland'dan özeleştiri: 'İyi değildim'

Manchester City'nin forveti Erling Haaland, 2-1 kaybedilen Aston Villa karşılaşmasının ardından konuştu.



Mağlubiyet sonrası, "Çok çalışmaya devam etmeliyiz" diyen Norveçli futbolcu, kendisine de özeleştiride bulundu. Haaland, "Önce kendime bakıyorum. Yeterince iyi değildim, şansları değerlendiremedim. Daha iyisini yapmam gerekiyor." dedi.



Manchester City'de bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Haaland, 18 gol attı ve 1 asist yaptı.



