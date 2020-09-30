Güven Yalçın'a Bundesliga'dan talip

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç golcü Güven Yalçın'a Bundesliga ekibi Hertha Berlin talip oldu.

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Güven Yalçın'a Bundesliga'dan talip
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30 Eylül 2020 11:58
Beşiktaş'ın genç oyuncularından biri olan Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in kanca attığı öğrenildi. Hertha Berlinli yöneticilerin Güven için resmi teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında...

21 yaşındaki Güven Yalçın, Beşiktaş'ta 54 maçta 12 gol atarken, 9 da asiste imza attı.

Güven 2018-2019 sezonu devre arasında Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bonservisle transfer edilmişti.



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