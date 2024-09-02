Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Beşiktaş formalarını terleten Güven Yalçın, Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandı.



İtalya Serie A'da Genoa formasını terleten Yalçın, geçen sezonu da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti.



Genoa'da 7 tanesi ilk 11 olmak üzere 25 maçta forma giyen Güven Yalçın, 1 asistlik performans sergiledi.



25 yaşındaki forvet oyuncusunun Süper Lig'de ise 117 maçta 27 gol 9 asisti bulunuyor.

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