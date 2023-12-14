Haber Tarihi: 14 Aralık 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 13:37

Günler ne zaman uzayacak? 2024'te günler ne zaman uzamaya başlar?

Günlerin uzamaya başladığı tarih, güneşin gökyüzündeki hareketi nedeniyle değişkenlik gösterir. Peki, Günler ne zaman uzayacak? 2024'te günler ne zaman uzamaya başlar? İşte 2023 Gün Dönümü tarihi

Günler ne zaman uzayacak? 2024'te günler ne zaman uzamaya başlar?
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Günler ne zaman uzayacak? 2024'te günler ne zaman uzamaya başlar? Günlerin uzamaya başlaması, yılın en kısa günü olan kış gündönümünden sonra gerçekleşir. Kış gündönümü, genellikle 21 Aralık'ta kuzey yarımküre için, 21 Haziran'da ise güney yarımküre için meydana gelir. Bu tarihlerden itibaren günler kuzey yarımkürede giderek uzamaya başlar.
Ancak, güneşin hareketleri nedeniyle bu değişim her yerde aynı anda aynı şekilde olmaz. Pratikte, günlerin uzamaya başlaması her yerde biraz farklılık gösterir. Kuzey yarımkürede, kış gündönümünden sonra günler yavaşça uzamaya, güneş daha yükseğe çıkmaya başlar, ve bu süreç ilerledikçe günler daha uzun hale gelir. Tam tersi, güney yarımkürede yaşanır; yani yaz gündönümünden sonra günler kısalır.

Bu nedenle, günlerin uzamaya başladığı tarih genelde Aralık ayının ortalarından itibaren kuzey yarımkürede, Haziran ayının ortalarından itibaren ise güney yarımkürede olmaktadır. Ancak bu tarihler genel bir kural olup, her bölgede biraz farklılık gösterebilir.

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