GSB yaz gençlik kampı başlangıç tarihi: GSB yaz kursları ne zaman başlayacak?

GSB'nin 2025 yılı yaz gençlik kamplarının Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da kamp programları genellikle temmuz ayında açılış yapmış, ağustos sonuna kadar devam etmişti. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanacak. Peki, 2025 GSB yaz kursları ne zaman başlayacak?

Kamplar; doğa, kültür, spor ve sosyal etkinlikleriyle zengin bir içerik sunarken, 12-25 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz olarak sunuluyor. Konaklama, yemek, ulaşım gibi tüm giderler GSB tarafından karşılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmesi amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi, 2 Temmuz'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca düzenlenen ve en fazla katılımın yaz aylarında sağlandığı eğitimler, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla yapılacak.

GSB Spor Okulları kapsamında 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere, tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. Eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Yeteneğiyle ön plana çıkan çocuk ve gençler, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara, Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.