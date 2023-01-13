Green Card ile Amerika vizesi ve ömür boyu yaşama hakkı çekilişi

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Green card Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve yaşama hakkı elde etmek için çekilişe katılmak isteyenler bulunuyor. Bu çekiliş sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyenler duyuruların yapıldığı tarihlerin takibini yapıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri Green Card başvuruları nasıl yapılır? Green Card başvurusu için yapılması gerekenler, Green Card evrakları nelerdir? Sorularının yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz.Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.Green Card sahibi bir kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki tüm bekâr çoçukları da ABD'de ömür boyu oturma ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahibi olan kişi, ABD'de seçme seçilme hakkı hariç diğer tüm haklara sahip olur. Green Card sahiplerinin ABD'de kendi şirketlerini kurma hakkı vardır. Green Card sahipleri, devlet ve özel okullardan burs alarak ya da indirimli olarak eğitimlerine devam edebilir. Green Card sahibi öğrencilerin, Amerikan okullarında indirimli öğrenim görme ve hükümetin sağladığı burs ve kredilerden yararlanma şansları vardır. Green Card sahiplerinin Amerikan sürücü belgesi almaya ve Amerika'ya bağlı eyaletlere yolculuk etmeye hakkı vardır.Green Card çekilişine katılmak isteyenler çekilişe katılmaya uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır. Çekilişe katılmaya uygun olmayan ülkelerin listesi her yıl Amerikan Hükümetince açıklanır. (Türkiye Cumhuriyeti Çekilişe katılmaya uygun bir ülkedir.) Başvuru yapacak kişiler lise veya dengi bir okul mezunu olmalıdır. Eğer katılımcı, lise yada dengi bir okul mezunu değilse son 5 (beş) yıl içinde eğitim, tecrübe veya uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 (iki) yıl çalışmış olmalıdır. Katılımcılara yaş sınırlaması getirilmez. Kurallar arasında belirtilmese de 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Katılımcının İngilizce bilmesi gerekmez. Ancak bu durumda ülkeye gittikten sonra yaşayacağınız zorlukları göz önünde bulundurmalısınız. Başvuruda bulunacak kişinin bir mal varlığının ya da parasal birikiminin olması gerekmez. Green Card başvurularının 2005 yılından itibaren internet üzerinden yapılması zorunlu hale gelmiştir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir. Evli kişilerin eşleri adına da başvuru yapması şanslarını ikiye katlar. Evli Çiftlerden herhangi biri kazandığında diğer eş ve çocuklar da kazanmış olur.Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı.Başvurular bu yıl 8 Kasım 2022 yılında sona erecek.Çekilişin kazananları 6 Mayıs 2023'te duyurulacak.Green Card çekilişini kazananlar mülakatlara 1 Ekim 2023 yılına kadar katılmak zorundadır.Mülakatların bitişi 30 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. Kazandıktan sonra bu tarihe kadar mülakata gitmez ve vize işlemleri yaptırmazsanır başvurunuz iptal ediliyor.