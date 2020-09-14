Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti
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14 Eylül 2020 18:56
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da Greuther Fürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.

 


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