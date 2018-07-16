Giuliano'dan transfer iddialarına cevap ve taraftara çağrı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, yeni sezon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncuü, basında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte açıklamaları...Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz, idmanlar çok yoğun geçiyor. Gerek fizik, gerek teknik, gerek taktik gerekse de mental olarak hazırlıklarımız sürdürüyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için çok çalışıyoruz.Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da oluyor. Milli takıma alınmadığım için çok üzüldüm. Ancak Fenerbahçe'de kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Taraftar olarak destekledim Brezilya'yı. Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istiyorduk. Bu turnuvadan büyük dersler çıkarmalıyız. Bu da beni daha sporcu oalrak daha olgun bir duruma getirmiş oldu.Tabii ki yeni sene, yeni bir mücadele demektir. Benim de hedefim bir önceki seneden daha iyi olmaktır. Bunun için konsantreyim çok iyi çalışıyorum. Yeni bir hocamız var yeni bir yapının içindeyiz. Kolektif olarak siteme adapte olursak performansım artacaktır. Performansımın daha iyisine çıkmak istiyorum.Brezilya'dan ve Almanya'dan teklifler olduğunu ben de sosyal medyadan takip ettim. Hiçbir kulüp ile iletişime geçmedim. Menajerim de benim gibi hiç.bir takım ile iletişimde olmadı. Kafamda ayrılmak yok. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve çok güzel bir yıl geçirdim. Burada devam etmek istiyorum.Taraftarlarımız bizi cesaretlendiriyor. Taraftar bizim 12. adamımız. Taraftarımız ile yakın olduüğumuz zaman daha başarılı olma ihtimalimiz artıyor. Bizi destekleyip teşvik etsinler. Başarıya ancak birlikte ulaşabiliriz. Geçen sene kamp döneminde ben yoktum. bu sene çok güzel gidiyor. Burada şartlar çok iyi iyi çalışmak için ter türlü şarta sahibiz burada.