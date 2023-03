Giresunspor'un jokeri Görkem Sağlam

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un 10 numarası Görkem Sağlam, bu sezon 6 maçta stoper, sağ bek ve merkez orta saha olarak görev yaptı.



Sezon başında Hollanda'nın Willem II takımından transfer edilen 24 yaşındaki Görkem Sağlam, Süper Lig'de şu ana kadar 18 maçta forma giydi. Görkem Sağlam, Karadeniz temsilcisinin kısıtlı kadrosunda kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirerek farklı mevkilerde ter döktü.



Ligde asıl mevkisi dışında ikişer maçta stoper, sağ bek ve merkez orta saha olarak oynayan Görkem Sağlam, takım arkadaşlarının eksikliğini aratmadı.



Görkem Sağlam, AA muhabirine, değişik pozisyonlarda oynayarak takıma katkı verdiğini söyledi.



Bunun için daha öncesinde hazırlık yapmadığını aktaran Görkem, "Zaten futbol zekası olan tüm oyuncular, o pozisyonlara girdiği zaman her şeyi çözebiliyor. Ben de ilk kez Fenerbahçe maçında sağ bek oynadım, o karşılaşmayı da kazandık. Kariyerim için iyi bir tecrübe oldu. Giresunspor'a ve kendime nerede katkı sağlayabilirsem orada oynarım." diye konuştu.



Görkem Sağlam, farklı mevkilerde oynarken sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Her pozisyonun değişik görevleri var, o görevleri en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorum. Orta sahada veya sağ bekte değişik görevlerim oluyor ama zorluk yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.



Her futbolcu için ilk 11'de sahaya çıkmanın çok önemli olduğunun altını çizen Görkem Sağlam, pozisyon seçmeden verilen görevi yerine getirmeyi amaçladığını kaydetti.



- "Bizim için zor bir dönem ama toparlayacağız"



Görkem Sağlam, takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bizim için her maç ve her puan önemli. Geçen hafta Konyaspor karşısında aldığımız bir puan da çok önemliydi. Ben takımımıza inanıyorum ve güveniyorum, çok iyi mücadele ediyoruz. Zor bir zamandan geçiyoruz. Bizim için zor bir dönem, az puan alıyoruz ama toparlayacağız, bundan eminim. Çünkü takımımız iyi bir takım, iyi mücadele ediyor."



Süper Lig veya Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediğini dile getiren Görkem Sağlam, "Avrupa veya Türkiye fark etmez, hedefim sağlıklı kalmak ve sağlıklı şekilde sahaya çıkmak. Tabii ki A Milli Takım da var bu hedeflerimin içinde." değerlendirmesinde bulundu.



Görkem Sağlam, Giresunspor taraftarına da teşekkür ederek, "İyi ya da zor zamanlarda hiç desteklerini eksik görmedik, her zaman desteklediler. Giresunspor'un geleceği için taraftarımıza ayrıca şunu diyebilirim, kulübün 2028 üye hedefi var, Giresunspor'un ileriye dönük daha güçlü olması için taraftarları üye kampanyasına davet ediyorum. Bu kampanyaya ben de katıldım." ifadelerini kullandı.