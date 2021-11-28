Giresunspor'da kiralık kahramanlar

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçta 15 puan toplayan GZT Giresunspor'da iki isim performanslarıyla öne çıktı.
Galatasaray'dan kiralık gelen kaleci Okan ve Trabzonspor'dan kiralanan Diabate. Okan, 11 karşılaşmada görev alırken, ağlarında sadece 9 gol gördü. 26 yaşındaki eldiven, dün akşamda 4'te 4'le yüzde yüz kurtarış oranıyla oynadı.
Diabate ise yeşil-beyazlıların kaydettiği 12 golün 5'ine imza attı.
Galatasaray'dan kiralık gelen kaleci Okan ve Trabzonspor'dan kiralanan Diabate. Okan, 11 karşılaşmada görev alırken, ağlarında sadece 9 gol gördü. 26 yaşındaki eldiven, dün akşamda 4'te 4'le yüzde yüz kurtarış oranıyla oynadı.
Diabate ise yeşil-beyazlıların kaydettiği 12 golün 5'ine imza attı.