Giresunspor'da kiralık kahramanlar

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden GZT Giresunspor'da, iki kiralık futbolcu, performanslarıyla öne çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da kiralık kahramanlar
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28 Kasım 2021 13:08
Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçta 15 puan toplayan GZT Giresunspor'da iki isim performanslarıyla öne çıktı.

Galatasaray'dan kiralık gelen kaleci Okan ve Trabzonspor'dan kiralanan Diabate. Okan, 11 karşılaşmada görev alırken, ağlarında sadece 9 gol gördü. 26 yaşındaki eldiven, dün akşamda 4'te 4'le yüzde yüz kurtarış oranıyla oynadı.

Diabate ise yeşil-beyazlıların kaydettiği 12 golün 5'ine imza attı.


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