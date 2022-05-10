Giresunspor'da bir ayrılık daha...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, tecrübeli oyuncu Ibrahima Balde ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da bir ayrılık daha...
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10 Mayıs 2022 19:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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