Giresunspor'da bir ayrılık daha...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ