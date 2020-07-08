Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe'ye hazırlanıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği ara vermeden Göztepe'ye hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2020 14:30
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında 11 Temmuz Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak 32. haftanın açılış karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için