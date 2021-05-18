Gaziantep FK'da kariyerinin en başarılı yılını geçiren Muhammet Demir, Aykut Kocaman'ın as takım planları içerisinde yer alıyor.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Bir önceki sezon Süper Lig'de şampiyon olan ancak bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve düşme potasından son haftalarda kurtulan Başakşehir önümüzdeki sezon Muhammet Demir'i kadrosunda tutmak istiyor.



Başakşehir ile devam edecek olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın hedefler doğrultusunda transfer raporunu Başakşehir'e sunarken Muhammet Demir'i kadroda ısrarla istediği belirtiliyor.



Golcü futbolcu ile önümüzdeki günlerde İstanbul'da bir görüşme yapacağı öğrenilen Aykut Kocaman'ın Muhammet'e beklentilerini ve önümüzdeki sezon Başakşehir'deki rolünü anlatacağı bildiriliyor.



İstanbul ekibinin Muhammet'i tekrar başka bir takıma kiralamak ya da satmak gibi bir niyetinin olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.



