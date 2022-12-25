Gaziantep Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Gaziantep maçı burada

Gaziantep Beşiktaş zorlu 3 puan mücadelesi için karşı karşıya geliyor, mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak izletiyor.

25 Aralık 2022 16:01
Gaziantep Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Gaziantep maçı burada
Gaziantep Beşiktaş izle! Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep ile Beşiktaş Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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GAZİANTEP BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE




Beşiktaş Gaziantep deplasmanında kazanamıyor

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 Süper Lig maçında da galibiyete ulaşamadı. Gaziantep deplasmanındaki ilk iki maçında rakibinden üçer gol yiyen Beşiktaş, son karşılaşmada ise golsüz beraberlikle evine döndü.

7 maçta 6 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında toplamda çıktığı son 7 maçta sadece 1 beraberlik aldı. Dünya Kupası arasının ardından oynadığı Türkiye Kupası maçında Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, son yenilgisini ise Galatasaray deplasmanında almıştı.

Gaziantep son 9 maçta 1 galibiyet

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak sonra düşüşe geçen Gaziantep FK, son 9 maçta 1 galibiyet elde etti. Gaziantep ekibi son 9 maçtaki tek galibiyetini ise 10. haftada bu sezon gol yemediği tek maç olan Konyaspor'a karşı almıştı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Gaziantep Beşiktaş maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat.

Gaziantep Beşiktaş maçı öncesi son form durumu

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

11'ler

Gaziantep FK
Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Merkel, Maxim, Figueiredo.

Beşiktaş
Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Necip, Cenk Tosun, Gedson, N'Koudou, Weghorst



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Eksikler

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kadroya dahil edildi.

 

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