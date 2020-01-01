Gasol: "Lakers'ın beni neden seçtiğini, sanırım biliyorum"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Marc Gasol, Lakers'a katılması resmileştikten sonra konuştu.



Gasol, ikinci sezonunda takım ve oyuncu opsiyonu olmadığı bildirilen iki yıllık anlaşmasını resmen imzaladıktan sonra, Lakers kadrosunun en son üyesi oldu.



Lakers, Gasol'un imzasını duyurduktan sonra, 35 yaşındaki veteran, MARCA'dan Ibai Llanos'a neden son NBA şampiyonuna imza attığını açıkladı:



"Mutluyum. Sanırım Lakers beni oynama tarzımdan ötürü, oyun biçimimle kadrosundaki oyuncuları tamamladığım, sahada alanı açabildiğim ve pas verebildiğimden ötürü tercih etti."



