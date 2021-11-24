Derbiyi kapalı gişe oynayan Galatasaray'da gelen mağlubiyete rağmen Marsilya maçına ilgisi sürüyor.
52 bin 223 kapasiteli stadyumda deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu. Dün genel satışa sunulan biletlerin ardından yüzde 71'lik doluluk oranına erişildi.
Kalan 14 bin biletin maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor.
52 bin 223 kapasiteli stadyumda deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu. Dün genel satışa sunulan biletlerin ardından yüzde 71'lik doluluk oranına erişildi.
Kalan 14 bin biletin maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor.