Galatasaraylılar'dan Marsilya maçına yoğun ilgi

Derbiyi kapalı gişe oynayan Galatasaray'da gelen mağlubiyete rağmen Marsilya maçına ilgisi sürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylılar'dan Marsilya maçına yoğun ilgi
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24 Kasım 2021 13:36
Derbiyi kapalı gişe oynayan Galatasaray'da gelen mağlubiyete rağmen Marsilya maçına ilgisi sürüyor.

52 bin 223 kapasiteli stadyumda deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu. Dün genel satışa sunulan biletlerin ardından yüzde 71'lik doluluk oranına erişildi.

Kalan 14 bin biletin maç gününe kadar tükenmesi bekleniyor. 

 

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