Galatasaraylı idareciler: 'Mustafa Kapı yanlış yönlendirildi'

Galatasaray'ın altyapıdan yetiştirdiği ve büyük beklenti içerisinde olduğu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatmaya yanaşmayarak kadro dışı kalması Sarı-Kırmızılı camiayı derinden üzdü. Bu zamana kadar Mustafa'ya yürekten destek veren taraftarlar, dün 17 yaşındaki yeteneğe büyük tepki gösterdi. Avrupa'da oynama hayali kuran Mustafa, daha fazla forma şansı bulmak istediğini belirtse de vefasızlıkla suçlandı.Ailesinin iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Mustafa'nın da Sarı-Lacivertli kulübe gönül verdiği iddiaları Galatasaraylı taraftarları iyice kızdırdı. Mustafa'ya tıpkı Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi serbest kalma maddesi koydurarak hem önünü açıp hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray yönetimi ise özellikle futbolcunun ailesi ve menajerine tepkili...Genç futbolcunun henüz bu yaşında isim yaptığını ve çevresindeki kişilerin bu isimden faydalanmak istediğini düşünen Cengiz yönetiminin, "Mustafa'yı ailesi ve menajeri çok yanlış yönlendirdi. Daha başlamadan kariyerine etki edip zarar veriyorlar... Henüz 17 yaşında ve doğruyu yanlışı ayırt edemiyor" şeklinde ifadelerle eleştirilerini dile getirdikleri kaydedildi.Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.