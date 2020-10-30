Galatasaray'da transfer operasyonu: Kenan Karaman

Ara transfer döneminin başlamasına daha 2 ay var, ancak Galatasaray'da somut adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'le yapılan zirve sonrası alınan kararla birlikte, mevcut kadronun büyük ölçüde değiştirilmesi hedefleniyor.



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih hocanın çok istediği oyuncular arasında yer alan Kenan Karaman'la da yeni bir görüşme gerçekleşti. Kulübü Düsseldorf'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Milli forvet, Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul etti.



KENAN KARAMAN'DA BÜYÜK AVANTAJ



Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak. Alman kulübünün fiyat yükseltmesi halinde, oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması koz olarak kullanılacak. Kenan'ın Galatasaray'da oynamayı çok istemesi Cim Bom'un en büyük avantajı olarak gösterildi



Sarı kırmızılıların radarındaki diğer isimler ise Seri, Onyekuru ve Garry Rodrigues olarak ifade ediliyor.



