Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim bugünkü Atiker Konyaspor maçında zorunlu revizyona giderken, deplasmana götürülen takımda 21 kişilik kadro tamamlanamadı.Terim, savunmanın merkezinde cezalı Marcao'nun yokluğunda Donk-Luyindama ikisine görev verecek. Bekler ise son maçta olduğu gibi Linnes ve Saracchi olacak. Antalya maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Taylan bugün sahadaki yerini olacak.Galatasaray'da özelikle orta saha ve ön bölgede tecrübeli teknik adamı işi kolay görünmüyor. Feghouli'nin sakat, Babel'in hazır olmayışı ve Arda Turan ile Emre Kılınç'ın cezaları nedeniyle elinde sınırlı seçenek bulunan Terim, Oğulcan'ı sağ tarafa çekmeyi düşünüyor. Belhanda, Ömer Bayram ve Emre Akbaba da forma giyecek diğer isimler olacak.Antalya maçında antrenman eksiği olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan Mbaye Diagne bugün gol ayağı olarak en uçtaki yerini alacak. Sahaya 21 kişi çıkabilecek olmasına rağmen eksiklerden dolayı 19 kişilik kamp kadrosuyla Konya'nın yolunu tutan Galatasaray'da cezalı Arda Turan da kafileyle birlikte deplasmana gitti.Sarı-kırmızılıların dün sabah yaptığı son çalışma taktik ağırlıklı geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, Konya karşısında görev yapacak 11'i denedi.