Galatasaray'da idmanların en büyük sürprizi Sekidika

Devre arası Eskişehir'den alınan Jesse Sekidika lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.
Fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Jesse Sekidika, Terim'in de gözüne girmeyi başardı.
Jesse Sekidika, Galatasaray formasıyla 3 lig maçında 14 dakika süre alabilmişti.
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Fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Jesse Sekidika, Terim'in de gözüne girmeyi başardı.
Jesse Sekidika, Galatasaray formasıyla 3 lig maçında 14 dakika süre alabilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın