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Galatasaray'da Belhanda bilmecesi sürüyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in satışını istemediği Belhanda için Arap ekiplerinin yakın takibi sürüyor.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Belhanda bilmecesi sürüyor
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19 Ocak 2019 11:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim her ne kadar Belhanda'nın transferine onay vermese de, Faslı oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor.

Belhanda ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray'a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro'ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırdı.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda'yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor. Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda'nın satışına sıcak bakmıyor.

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