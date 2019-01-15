Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü!

Yaz transfer döneminde'in ayrılışının ardından forvet transferi yapamayan ve sezonun ilk yarısını sadeceile geçirensürpriz bir isim gündeme geldi.Nijerya basınına göre sarı - kırmızılılar,takımlarındanforması giyen forvet oyuncusuile görüşmelere başladı., 30 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeri ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya varacağı iddia edildi.bu sezonforması ile Championship'te 7 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.