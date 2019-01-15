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Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına mutlaka forvet transferi yaparak başlamak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü!
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15 Ocak 2019 18:42
Yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından forvet transferi yapamayan ve sezonun ilk yarısını sadece Eren Derdiyok ile geçiren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Nijerya basınına göre sarı - kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Swansea City forması giyen forvet oyuncusu Wilfried Bony ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın, 30 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeri ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya varacağı iddia edildi.

Wilfried Bony bu sezon Swansea City forması ile Championship'te 7 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

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