Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü!

Yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından forvet transferi yapamayan ve sezonun ilk yarısını sadece Eren Derdiyok ile geçiren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Nijerya basınına göre sarı - kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Swansea City forması giyen forvet oyuncusu Wilfried Bony ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın, 30 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeri ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya varacağı iddia edildi.
Wilfried Bony bu sezon Swansea City forması ile Championship'te 7 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Nijerya basınına göre sarı - kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Swansea City forması giyen forvet oyuncusu Wilfried Bony ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın, 30 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeri ile görüşmelerinin ardından anlaşmaya varacağı iddia edildi.
Wilfried Bony bu sezon Swansea City forması ile Championship'te 7 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın