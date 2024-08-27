Haber Tarihi: 27 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 14:53

Galatasaray-Young Boys maçı canlı izle

TRT 1 canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı sebebiyle gündeme geldi. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Young Boys maçı canlı yayını TRT 1 ve Tabii platformunda olacak. Bu noktada TRT 1 izle ekranı GS Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - Young Boys maçı izle…

Galatasaray-Young Boys maçı canlı izle
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk ekiplerinin Avrupa'daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştı. Buna göre Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - Young Boys maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Young Boys maçı, 27 Ağustos 2024 Salı günü yani bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI TRT 1'DE!

Galatasaray - Young Boys maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT'DE OLACAK


Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 27 AĞUSTOS SALI

04.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04.30 Şehirden Uzakta

09.05 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Fındık İşi 2"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.25 Gönül Dağı

04.55 Yaşam Başka Yerde

Yaşam Başka Yerde

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