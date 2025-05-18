Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:43

Galatasaray Şampiyon Oldu Mu? 2024-2025 Şampiyonu

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği o soru nihayet cevabını buldu! 2024-2025 Süper Lig sezonu sona erdi ve şampiyon belli oldu! Peki, sarı-kırmızılı camia bu mutlu sona ulaştı mı? "Galatasaray şampiyon oldu mu?"

Galatasaray Şampiyon Oldu Mu? 2024-2025 Şampiyonu
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Üst üste üçüncü şampiyonluk için geri sayımını sürdüren Galatasaray'da hazırlıklar başladı.

Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, rakibini mağlup ederek seyircisi önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kayserispor karşısında alınacak 1 puan Galatasaray'ı üst üste üçüncü, toplamda 25. Şampiyonluğuna taşıyacak. 

Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluk coşkusunu belli bir döneme yayarak yaşayacak. Türkiye'nin ilk beş yıldızlı kulübü olacak Cimbom'da yıldız hazırlıkları da başladı.

Sezona 1 milyon forma hedefiyle çıkan sarı-kırmızılılar önce mevcut forma stoklarını eritmeyi hedefliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Ligde 35 hafta sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 86 puana ulaşan Galatasaray, kalan 3 haftada sadece 1 puan daha toplarsa sayısal olarak Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Rakip Fenerbahçe'nin kalan maçlarda sonuçlarına bakılmaksızın Galatasaray kupayı garantilemiş olacak.

YENİ FORMA TASARIMI

Galatasaray, Avrupa'nın diğer kulüplerinde de olduğu gibi ilk başta yeni yıldızı mevcut yıldızların üzerine işleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp beşinci yıldızı ilerleyen süreçte logonun üzerine yan yana hale getirecek.



YENİ SEZON FORMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ AY SATIŞA SUNACAKLAR

Şimdiye kadar 800 bin adet forma satışına yaklaşan Cimbom yeni sezon formalarını ise önümüzdeki ay satışa sunacak. 




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