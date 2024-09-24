Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-PAOK maçı nereden izlenir?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu önemli karşılaşmada üç puan alarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Bu sezondan itibaren Avrupa Ligi, klasik grup formatından çıkıp 36 takımın yer aldığı lig sistemiyle oynanacak. İlk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Galatasaray da bu sıralamada ilk 8'e girmeyi amaçlıyor. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı büyük merak konusu. Peki, Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Maç şifresiz olarak yayınlanacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinde PAOK'u 25 Eylül 2024 Çarşamba günü konuk edecek. Karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçları bu sezon TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Dolayısıyla, Galatasaray - PAOK mücadelesi de TRT 1 üzerinden ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak olan bu önemli karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcıları ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak. Dördüncü hakemlik görevini Jose Luis Munuera üstlenecek. VAR hakemi olarak Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Guillermo Cuadra yer alacak.

Galatasaray'da PAOK maçı öncesi bazı önemli isimler kadroda yer almayacak. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Fas Milli Takımı'ndan sakat dönen Hakim Ziyech de bu maçta oynayamayacak. Son olarak, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Freiburg'dan alınan Roland Sallai, Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmediği için sahada yer almayacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'un yanı sıra RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

25 Eylül: Galatasaray - PAOK

3 Ekim: RFS - Galatasaray

23 Ekim: Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım: Galatasaray - Tottenham

29 Kasım: AZ Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık: Malmö - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak: Ajax - Galatasaray