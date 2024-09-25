Galatasaray - PAOK maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde üç puan hedefliyor.

Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park'ta saat 22.00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşmada benzer şekilde TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.



GALATASARAY - PAOK MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA'dan aldığı 2 maçlık cezasını tamamladıktan sonra PAOK karşısında takımının başında sahaya dönecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag maçında yaşanan olaylar sonrası ceza alan Buruk, Young Boys maçlarını kaçırmıştı.

Galatasaray'ın hücum hattında Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ön plana çıkıyor. Batshuayi ve Barış Alper bu sezon dörder golle takımın skorer isimleri olurken, Mertens de üç golle katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, 18 puanla lider durumda. "Cimbom," Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor gibi rakipleri karşısında net skorlarla sahadan zaferle ayrıldı.

Galatasaray, Avrupa arenasında son 3 maçını kaybetmiş durumda. Geçen sezon Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da Young Boys'a 1-0 ve 3-2 yenilerek Avrupa'daki kötü gidişatını sürdürdü.

PAOK, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk 26 haftayı lider tamamlayan PAOK, play-off'ların son haftasında Aris'i 2-1 yenerek 80 puanla sezonu şampiyon bitirdi. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

PAOK'un başında, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim var: Razvan Lucescu. Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu, 2021-2022 sezonundan bu yana PAOK'u yönetiyor ve kariyerinde Yunanistan'da iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için açıkladığı geniş kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk üç puanını PAOK karşısında taraftarının önünde almak istiyor. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez yeni formatla uygulanacak. Puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alan takımlar doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray, lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı hedefliyor. İşte Galatasaray - PAOK maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'lerGalatasaray XI: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.PAOK XI: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov.Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için müsabakanın kadrosunda yer almayacak.Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.