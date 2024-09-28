Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Haber Tarihi: 28 Eylül 2024 19:18 -
Güncelleme Tarihi:
28 Eylül 2024 19:18
Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Galatasaray Kasımpaşa Süper Lig maçı bein Sports izle | Galatasaray Kasımpaşa maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Kasımpaşa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı şifresiz izleme detayları
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.
GALATASARAY, KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ ÇOK FORMDA
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Galatasaray XI: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.
KasımpaşaXI: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.
Kazanması halinde rekor kıracak
Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.
Tek eksik Ziyech
Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Ligdeki 6 maçta 20 gol
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.
GÖZLER OSIMHEN VE ICARDI'DE
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye birlikte forma vermesi bekleniyor. Icardi ve Osimhen, birlikte 11'de sahaya çıkarsa ilk kez birlikte 11'de mücadele edecekler. Sarı-kırmızılılarda gözler bu ikilinin üzerinde olacak.
OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DENEMESİ DAHA
Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray için Kasımpaşa maçının anlamı 3 puandan daha fazla. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesi halinde, teknik direktör Okan Buruk bir rekora daha imza atacak. Geçtiğimiz hafta, Frank Rijkaard'ın 2009-2010 sezonundaki 6'da 6'lık başlangıç başarısını egale eden Aslan'ın hocası, bugün 7'de 7 yapması durumunda rekoru tek başına ele geçirerek bir kez daha Galatasaray tarihine geçecek. Böylece 2024-2025 sezonundaki ilk rekoruna imza atacak olan Okan hocanın, önceki 2 sezondaki rekor ve serileri ise şöyle:
2023-24 SEZONU: Pendikspor maçında üç puanlı sistemdeki 16 şampiyonluğunun 15'ini geçerek, 1987-1988'deki 90 puanlı rekor şampiyonluğunu egale etti. Okan Buruk 34. haftadaki Adana Demirspor galibiyetiyle Galatasaray'ı lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait 93 puanlı rekora ortak ederken; kendisi de Todor Veselinovic'i yakalayarak, bir sezonda en çok puana ulaşan yerli teknik adam oldu. 35. haftadaki 6-1'lik görkemli Sivasspor galibiyeti ise; 96 puanla rekorun barajını yeniden belirledi. Geçen sezon ligde 14 maç kazanarak 63 yıllık rekoru güncelleyen Galatasaray hemen bir sezon sonra 34. haftadaki Adana Demirspor maçıyla üst üste 15. maçını kazandı; ve sonrasında rekor 17'ye yükseldi. Önce iç sahada 17 maç kaybetmedi ve Galatasaray lig tarihinde üst üste en çok kazanan yerli hoca oldu, yetmedi Mayıs 2001/Mayıs 2002 arası 18 maçla rekoru elinde bulunduran Lucescu'yu da ardında bıraktı, durmadı seri 21 maça ulaştı.
2022-23 SEZONU: İlk olarak teknik direktörlüğünde daha önce Akhisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirdi. Daha sonra Galatasaray'ın lig tarihinde en uzun galibiyet serileri 87-88'de Mustafa Denizli ve 11-12'de Fatih Terim'le 9 maçtı! 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle bu rekoru da eline geçirdi. Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini 14'e çıkarttı ve Beşiktaş'a ait 63 yıllık lig rekorunu tarihe gömdü! Ayrıca Türkiye Kupası da dahil edildiğinde resmi maçlarda da Galatasaray üst üste 17 galibiyet yaşayarak rekor kırmıştı.
OKAN BURUK: "HATA İSTEMİYORUM"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa sınavı öncesinde takıma son uyarılarını yaptı. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve PAOK maçındaki zaferlerin unutulması gerektiğini, tek odağın Kasımpaşa maçı olduğunu söyledi. Okan Buruk, "Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirebiliriz. Derbiyi ve PAOK maçını iyi bir futbolla kazandık. Geçmişe bağlı kalmayalım. Tek düşüncemiz Kasımpaşa'yı mağlup etmek. Bu mücadelede hata istemiyorum" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların da rehavete girmeden Kasımpaşa maçına konsantre olduğu öğrenildi.