Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 (GS-FB)

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Galatasaray – Fenerbahçe derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Ezeli rekabet bu sezon da devam ederken Galatasaray 6 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde bulunuyor. GS – FB derbisi 2025 ne zaman? sorusu da tüm sporseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi TFF tarafından geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre tarih belli oldu. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 23 Şubat Pazar günü oynanacak.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi veya diğer adıyla Kıtalararası Derbi, İstanbul merkezli iki Türk spor kulübü olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın futbol takımlarının karşılaştığı maçları tanımlayan bir ifadedir. Süper Lig'de mücadele eden iki takımdan Fenerbahçe iç saha maçlarını Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynarken, Galatasaray'ın iç saha maçlarına Sarıyer'deki Nef Stadyumu ev sahipliği yapmaktadır.1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya geldi. Union Club Sahası'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İstanbul Futbol Ligi kapsamında, 9 Ocak 1910'da oynanan ve iki takım arasındaki ilk resmî maç olma niteliği taşıyan ikinci maç, Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 1914 yılına kadar oynadığı tüm maçları rakibinden gol yemeden kazanmayı başaran Galatasaray, 4 Ocak 1914'teki 4-2'lik maçta ilk mağlubiyetini aldı. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 397 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 124 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi. 12 Şubat 1911'deki İstanbul Ligi maçı 7-0'lık skorla Galatasaray'ın, 6 Kasım 2002'deki Süper Lig maçı 6-0'lık skorla Fenerbahçe'nin aldığı en farklı galibiyetti. İki takım en son 8 Ocak 2023 tarihinde, Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'nin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.