Galatasaray evinde Mersin Yenişehir'e mağlup

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray'ı 65-62 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray evinde Mersin Yenişehir'e mağlup
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04 Şubat 2022 18:07
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Galatasaray'ı 65-62 yendi.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Sibel Koç

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Eda Şahin 5, Gizem Başaran Turan 2, Davis 16, Krajisnik 21, Sude Yılmaz 6, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Berna Şahin

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Thomas 12, Hayes 26, Fagbenle 13, Asena Yalçın, Holingsvorth 8, Boner 6, Sinem Ataş, Melis Talay, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 14-12

Devre: 27-34

3. Periyot: 47-47

Beş faulle çıkanlar: 39.57 Eda Şahin, 37.46 Sude Yılmaz (Galatasaray)

 

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