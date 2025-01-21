Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi?





Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.



Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.



Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.



TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 27. MAÇ



Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.



Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.



İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.



KİEV İLE İLK RANDEVU



Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.



UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.



AVRUPA'DA 325. MAÇ



UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.



"KUPA 2'DE" 101. MAÇ



Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.



1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.



SON 20 MAÇIN 18'İNDE KAYBETMEDİ



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.



Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.



Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.



AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY



Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 40 34 26 161 130 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 324 116 87 121 444 487 UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek.1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı.Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Avrupa'da 26 maçtır yenilmezlik serisini sürdürürken, bu önemli karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. Ancak Galatasaray, Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai gibi önemli oyuncularından yoksun şekilde sahaya çıkacak.Galatasaray - Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Yardımcı hakemler ise Silver Koiv ve Sander Saga olacak.Galatasaray, bu maçta önemli oyuncularından yararlanamayacak. Mauro Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamazken, Roland Sallai ise UEFA listesine kayıtlı olmadığı için forma giyemeyecek. Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantilemiş olsa da, ilk 8'e girmek ve play-off oynamadan son 16 turuna yükselmek istiyor.Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremedi. Ukrayna temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçta galibiyet ve puan alamayarak son sırada yer alıyor. Ülkesindeki savaş nedeniyle büyük zorluklar yaşayan ekip, Avrupa'da sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 15 gol gördü.Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.Buschan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Buyalskiy, Brazhko, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi."Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı."Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 6 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile en fazla gol atan iki takımından biri oldu.Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı.Hücum anlamında sorun yaşamayan Okan Buruk'un öğrencileri, aynı başarılı performansı savunmada gösteremiyor. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.Avrupa'daki 8 müsabakanın tamamında kalesinde gol gören Galatasaray, topu 15 kez filelerinden çıkardı.Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki birer maçta da rakiplerinin engelleyemedi. Galatasaray, söz konusu 2 müsabakada toplam 7 gol yedi.Bu sezonki 29 resmi mücadelede toplam 44 gol yiyen Galatasaray, maç başına kalesinde 1,5 gol görmüş oldu.Galatasaray'ın en önemli gol silahları arasında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün öne çıkıyor. Osimhen, tüm kulvarlarda attığı 14 golle takımının en skorer ismi olurken, Barış Alper ve Yunus da 11'er golle takımına katkı sağlıyor.