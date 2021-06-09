Galatasaray'dan divan kurulu açıklaması

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan divan kurulu açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 16:19
Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, divan kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Toplantı HES kodu kontrollü gerçekleştirilecek.

Divan kurulu toplantısında 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan isimler, istemeleri halinde açıklamada bulunabilecek.

Bu arada 18 Haziran'daki divan kurulu başkanlık seçimine aday olanlar da aynı şekilde talep etmeleri halinde konuşma yapabilecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.