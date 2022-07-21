Galatasaray'da bugün büyük buluşma var. Başkan Dursun Özbek, transfer görüşmelerini yapan Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'un kamp dönüşü İstanbul'da bir araya gelecekleri bildirildi.Üçlü ilk buluşmasını 14 Temmuz'da Avusturya kampında yapmış, ardından Haris Seferovic ve Leo Dubois transferleri gerçekleştirilmişti.Bugün Buruk'un istediği stoper, iki orta saha ve bir forvet için listedeki isimlerin son durumlarının masaya yatırılacağı ve 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya kampına kadar transferlerin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.