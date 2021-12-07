Galatasaray'da Feghouli için son karar: 'İndirim yaparsa kalır!'

Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri Sofiane Feghouli. 31 yaşındaki Cezayirli oyuncu, 2017-18'den bu yana en fazla asist yapan sarı-kırmızılı oyuncu: 24.



Türkiye kariyerinde rakip olduğu 26 takımın 20'sine karşı en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Feghouli'nin kontratı sezon sonunda bitiyor.



3 milyon 850 bin Euro'luk yıllık kontratı büyük sorun olan deneyimli oyuncu büyük bir indirim yapmayı kabul ederse kalacak.



TÜRKİYE'Yİ BIRAK AVRUPA'YA BAK



Galatasaray kötü gidişe çare aranırken rota Avrupa'ya çevrildi. Ligde art arda 4 maç kazanamayan sarı-kırmızılıların hocası Terim, takımını ayağa kaldırmak için çaba harcarken oyuncularını Lazio'ya hazırlamaya da çalışıyor. Aslan'a, grubunu lider tamamlaması için beraberlik yetecek.







