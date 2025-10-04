Galatasaray - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, OsimhenMert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota, ToureGalatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak.Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyorSiyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.Siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, bu maçı da 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada yenilmedi.RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı."Cimbom" bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 resmi müsabakada 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.Galatasaray, söz konusu süreçteki 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 8 derbide rakibine 3 puan vermedi.Söz konusu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alan "Cimbom" son 5 müsabakadan kazanarak ayrıldı. Galatasaray, iç sahadaki son 4 derbiyi 2-1'lik skorla kazanarak ilginç bir seriye de imza attı.Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçlarda elde ettiği iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibini 15 kez konuk etti. "Cimbom" müsabakaların 11'ini kazanırken, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 maç ise berabere bitti.Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. Ali Sami Yen Spot Kompleksi'ndeki 15 müsabakanın sadece 1'inde gol sesi çıkmadı.Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı.Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımı olarak öne çıktı.Puan kaybı yaşamadığı ligde 7 maçta sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken rakiplerine sadece 2 gol şansı verdi. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe ile en az gol yiyen iki takımdan biri oldu.Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane ve Davinson Sanchez ise birer kez gol sevindi yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.Uzun sakatlık döneminden çıkan Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er kez fileleri havalandırdı. Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1440 gün sonra Galatasaray'a rakip olacak.Ocak 2020'den Aralık 2021'e dek siyah-beyazlı takımı çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'ın başında son olarak 25 Ekim 2021 tarihinde Galatasaray derbisine çıktı.Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan söz konusu mücadeleyi 2-1 kazandı.Sergen Yalçın, derbi maçla 3 yıl 11 ay 9 gün sonra Beşiktaş ile RAMS Park'a çıkacak.Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.Beşiktaş'ta 13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.Siyah-beyazlılarda David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesinde gol gördü.Kalesini savunmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de 11 gol atarken 8 kez topu ağlarında gördü.Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda 2 kez galip geldi.Toplamda 12 müsabakayı geride bırakan siyah-beyazlılar, evinden uzakta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.UEFA Konferans Ligi eleme turunda St. Patrick's (1-4) ve Süper Lig'de Kayserispor (0-4) maçlarını kazanan Beşiktaş, Lausanne ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk (2-0), ligde ise Corendon Alanyaspor (2-0) ve Göztepe (3-0) karşılaşmalarında mağlup olurken gol atamadı.Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılamadı.Siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılılara karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla aldı.Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.Galatasaray-Beşiktaş derbisini geçen sezonun 2. yarısında olduğu gibi yine hakem Yasin Kol yönetecek.Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerken sarı-kırmızılılar, geçen sezon ligdeki ilk ve tek mağlubiyetini siyah-beyazlılardan aldı. İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Galatasaray ile Beşiktaş, bu mücadeleyle tarihlerinde 359. kez karşı karşıya gelecek.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 499 gole, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 165, siyah-beyazlılar ise 143 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 25 gole karşılık, kalesindeki 11 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı."Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.