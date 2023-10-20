Haber Tarihi: 20 Ekim 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 11:08

Galatasaray Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Süper Lig'de 9. haftanın en kritik müsabakası Galatasaray ve Beşiktaş arasında Rams Park'ta oynanacak. Bu sezon yaptığı transferler ve yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Galatasaray, Teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Burak Yılmaz'la yola devam eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla başlıyor. Zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray, son dönemde inişli çıkışlı bir dönem geçiren ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı zorlu mücadelenin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik... 

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.


Söz konusu biletler, satışa çıkar çıkmaz fiyatları ile haberimizde yer alacak...

Galatasaray - Beşiktaş Maç Bileti Fiyatları

Kale Arkası Üst Kat 2895 TL
Kale Arkası Alt Kat 3780 TL
Kenar 6930 TL
Üst Kat 4599 TL
Alt Kat 9765 TL
VIP 17400 TL
Loca Tükendi
Misafir Tükendi

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