Galatasaray Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta maçlarıyla başlıyor. Zirvenin en yakın takipçisi Galatasaray, son dönemde inişli çıkışlı bir dönem geçiren ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı zorlu mücadelenin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili son bilgileri bir araya getirdik...: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, AboubakarGalatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıkmadı.Söz konusu biletler, satışa çıkar çıkmaz fiyatları ile haberimizde yer alacak...Kale Arkası Üst Kat 2895 TLKale Arkası Alt Kat 3780 TLKenar 6930 TLÜst Kat 4599 TLAlt Kat 9765 TLVIP 17400 TLLoca TükendiMisafir Tükendi