Galatasaray - Beşiktaş; İlk 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Maçın orta hakemi olarak Arda Kardeşler atanırken, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile
Saat 20.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Maçın orta hakemi olarak Arda Kardeşler atanırken, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile