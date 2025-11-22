-
Fulham - Sunderland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Fulham - Sunderland maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 22 Kasım 2025 15:32 -
Güncelleme Tarihi:
22 Kasım 2025 15:32
Fulham - Sunderland maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Fulham - Sunderland maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Fulham - Sunderland maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fulham - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fulham - Sunderland maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Fulham ve Sunderland karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Fulham - Sunderland maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FULHAM - SUNDERLAND MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Fulham - Sunderland maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
FULHAM - SUNDERLAND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ FULHAM - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Fulham, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Fulham - Sunderland maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. FULHAM - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fulham - Sunderland maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
