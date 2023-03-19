Haber Tarihi: 19 Mart 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 14:57

Fuchs Sports canlı izle! Fuchs Sports TR hangi kanalda, ücretli mi?

Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig maçları yayın hakkını Lüksemburg firmalarından Fuchs Sports aldı. Futbolseverler ise Fuchs Sports üzerinden maçların nasıl izleneceğini araştırmaya başladı. Peki, Fuchs Sports TR hangi kanalda, ücretli mi, ücretsiz mi, nasıl izlenir?

Fuchs Sports canlı izle! Fuchs Sports TR hangi kanalda, ücretli mi?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı. Yayınlar, Fuchs Sports Türkiye üzerinden yayınlanacak. 

FUCHS SPORTS TR CANLI İZLE

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi ve 3. Ligine ait yayın haklarını 5 yıllık süreyle alan Fuchs Sport Türkiye, bu karşılaşmaları kendi platformundan canlı olarak yayınlayacak. Dijital bir platform olarak hizmet sunan Fuchs Sport uygulama indirilerek kullanılabilir. Kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden uygulamayı indirerek canlı maç izleme keyfini yaşayabilirler. Fuchs Sport Türkiye, sunduğu karşılamaları ücretsiz olarak kullanıcıları ile buluşturmaktadır. Kullanıcılar uygulamayı uygulama marketinden indirirken ve canlı maç yayını izlerken herhangi bir ücret ödemezler. 

FUCHS SPORTS ÜCRETLİ Mİ?

Fuchs Sports üzerinden yayınlanacak 2. Lig ile 3.Lig maçları iki ay süresince ülkemizde ücretsiz olacak.
FUCHS SPORTS NASIL İZLENİR?

Fuchs Sports izleyebilmek için arama motoruna Fuchssports.com yazarak istediğiniz maçı seyredebilirsiniz.
Aynı zamanda Google Play ile App Store'da "Fuchs Sports" uygulamasını indirerek de maçları izleyebilirsiniz.

FUCHS SPORTS ÜYELİK İSTİYOR MU?

Fuchs Sports üzerinden maç seyretmek için herhangi bir üyelik işlemine gerek yok.
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