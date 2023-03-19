Fuchs Sports canlı izle! Fuchs Sports TR hangi kanalda, ücretli mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı. Yayınlar, Fuchs Sports Türkiye üzerinden yayınlanacak.Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi ve 3. Ligine ait yayın haklarını 5 yıllık süreyle alan Fuchs Sport Türkiye, bu karşılaşmaları kendi platformundan canlı olarak yayınlayacak. Dijital bir platform olarak hizmet sunan Fuchs Sport uygulama indirilerek kullanılabilir. Kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden uygulamayı indirerek canlı maç izleme keyfini yaşayabilirler. Fuchs Sport Türkiye, sunduğu karşılamaları ücretsiz olarak kullanıcıları ile buluşturmaktadır. Kullanıcılar uygulamayı uygulama marketinden indirirken ve canlı maç yayını izlerken herhangi bir ücret ödemezler.Fuchs Sports üzerinden yayınlanacak 2. Lig ile 3.Lig maçları iki ay süresince ülkemizde ücretsiz olacak.Fuchs Sports izleyebilmek için arama motoruna Fuchssports.com yazarak istediğiniz maçı seyredebilirsiniz.Aynı zamanda Google Play ile App Store'da "Fuchs Sports" uygulamasını indirerek de maçları izleyebilirsiniz.Fuchs Sports üzerinden maç seyretmek için herhangi bir üyelik işlemine gerek yok.