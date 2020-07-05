Fuat Çapa: '10 kişi kaldıktan sonra 1 puana oynadık'

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.



İyi mücadele ettiklerini dile getiren Fuat Çapa, "Demir Grup Sivasspor'un buraya değişik motivasyonla geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımı. Buna önlem almamız gerekiyordu. Biraz buna dayalı oyun felsefesi ürettik. Pas ve top kontrolü hataları yaptık. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk ama 10 kişi kaldık. Hesaplarımız değişti. Daha sonra 1 puan almak için oynadık. Gereken mücadeleyi sahada verdik. Gol yememek güzel olan taraftı. Ancak son maça nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak." ifadelerini kullandı.



