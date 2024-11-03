Fred: 'Daha dikkatli olmalıydık'

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, deplasmanda Trabzonspor'a karşı 3-2 kazanılan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"SAVAŞTIK 3 PUANI ALDIK"
Fred'in yaptığı açıklamada "Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık." dedi.
"İNANMAYI ASLA BIRAKMIYORUZ"
Brezilyalı yıldız Fred, "Bu gece inanılmaz bir galibiyet elde ettik! Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü temsil etmenin ne anlama geldiğini göstererek sonuna kadar savaştık. İnanmayı asla bırakmıyoruz! Tanrıya şükürler olsun." diyerek sözlerini noktaladı.
"SAVAŞTIK 3 PUANI ALDIK"
Fred'in yaptığı açıklamada "Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık." dedi.
"İNANMAYI ASLA BIRAKMIYORUZ"
Brezilyalı yıldız Fred, "Bu gece inanılmaz bir galibiyet elde ettik! Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü temsil etmenin ne anlama geldiğini göstererek sonuna kadar savaştık. İnanmayı asla bırakmıyoruz! Tanrıya şükürler olsun." diyerek sözlerini noktaladı.