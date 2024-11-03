Fred: 'Daha dikkatli olmalıydık'

Brezilyalı yıldız Fred, "Bu gece inanılmaz bir galibiyet elde ettik! Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü temsil etmenin ne anlama geldiğini göstererek sonuna kadar savaştık. İnanmayı asla bırakmıyoruz! Tanrıya şükürler olsun." diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe 'nin yıldız orta sahası Fred, deplasmanda Trabzonspor'a karşı 3-2 kazanılan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Fred'in yaptığı açıklamadadedi.