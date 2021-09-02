Fransa Bosna'yı evinde yenemedi

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, Bosna - Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fransa Bosna'yı evinde yenemedi
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01 Eylül 2021 23:46
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 4. maçında Fransa ile Bosna - Hersek karşı karşıya geldi.

Stade de la Meinau'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın 36. dakikasında Edin Dzeko'nun golüyle öne geçen Bosna'ya 39'da Griezmann hızlı bir yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Kounde 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sonrasında Bosna Hersek her ne kadar galibiyet elde etmek için hamleler yapsa da Fransa, 10 kişiyle de olsa golü bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından 8 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise puanını 2'ye yükseltti.


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